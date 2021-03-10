 

Рогозин объяснил замену российского космонавта для отправки к МКС

10.03.2021, 13:48, Новости дня
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Замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Марка Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18», летящем на МКС, провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Риск оставить американский сегмент без надзора еще хуже», – написал Рогозин в Twitter, отвечая на реплику о том, что замена «ломает схему подготовки экипажей, тасует людей».

Ранее американская компания Axiom Space выкупила у Роскосмоса место для Ванде Хая на «Союзе МС-18». Компания предоставит взамен место на американском корабле в 2023 году, передает РИА «Новости».

Запуск «Союза МС-18» запланирован на 9 апреля, в состав экипажа также войдут россияне Олег Новицкий и Петр Дубов.



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