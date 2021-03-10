В Украине дорожают бензин и дизельное топливо. Шмыгаль поручил Антимонопольному комитету разобраться

10.03.2021, 13:22, Новости дня

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил межведомственным рабочим группам бороться с нелегальным оборотом горючего. Об этом он написал в Telegram 10 марта после совещания, посвященного этому вопросу.

“Потребители должны иметь доступ к качественному и доступному горючего. Активизируем деятельность межведомственных рабочих групп в областях […] Рабочие группы проводят ежедневный мониторинг цен на топливо в каждом районе”, – отметил глава правительства.

В частности, Антимонопольному комитету Шмыгаль поручил проверить соблюдение требований законодательства о защите экономической конкуренции при продаже светлых нефтепродуктов. Таможенной службе, Госпродпотребслужбе и Госэкоинспекции должны за неделю подать в Кабмин предложения о проведении лабораторных исследований качества топлива и о созданию государственной системы качества топлива.

По распоряжению премьер-министра, бороться с нелегальным оборотом топлива в Украине должны представители нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС и ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов.

Стоимость основных марок нефтепродуктов в розничной сети сохраняет потенциал дальнейшего роста в диапазоне 1,25–1,7 грн за литр, что повлияет на стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС, проинформировало издание “Комментарии”, ссылаясь на информацию от эксперта по энергетическим вопросам, директора “Консалтинговой группы А-95” Сергея Куюна.

Такой расчет, по словам Куюна, основан на изучении динамики роста цен на мировом рынке и на внутреннем оптовом рынке Украины с ноября 2020 года, когда мировые цены на нефть и нефтепродукты начали расти с отметки $37 за баррель и прибавили на рынке Северо-Запада Европы 81% (до $67 за баррель).

В среднем бензин подорожал в Украине за эту неделю на 10 копеек, говорится в материале “5 канала”. В феврале литр бензина А-95 в Украине стоил в среднем чуть больше 25 грн, а к 1 марта подорожал на 11%, до 28,2 грн за литр. Опрошенные журналистами эксперты полагают, что цену растут из-за того, что Украина критически зависит от поставок топлива из-за рубежа, в частности, из России.

“Каждый третий импортный литр дизельного топлива − родом из России. Хоть большая часть импортного бензина в Украине и из Беларуси, но нефть для его производства − российская. Бензин и солярка за последние три недели резко подорожали. Кое-где литр А-95 стоит 32 грн. Литр бензина А-92 в среднем по стране стоит почти 27,3 грн. Дизельное топливо − 27,7 грн. Почти на 20% подорожал автогаз, за него берут почти 15,40 грн”, – сказано в материале.

Экономист Борис Кушнирук спрогнозировал, что не стоит ожидать увеличение цен на нефть.

“Украина остается в курсовом плане стабильной. Может даже укрепляться курс доллара к гривне. Поэтому этот факт не будет провоцировать рост цен в гривневом эквиваленте”, – сказал он.

Куюн считает, что газ очень сильно подорожал из-за морозов.

“Например, в Польше очень много домохозяйств настроены на обогревание сжиженным газом. И они создали высокий спрос на рынке и подняли цены. Но погода улучшается. Спрос упал”, − рассказал эксперт.

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