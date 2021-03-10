В работе сайтов Кремля и правительства произошли сбои

10.03.2021, 12:08, Новости дня

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В РФ перестали работать сайты Кремля, правительства, Государственной думе, Совета Федерации и Следственного комитета.

Сайты перестали работать в полдень среды, передает РИА «Новости». До этого пользователи сайта Downdetector сообщали о сбоях и отключениях сервисов «Ростелекома», которые наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Ростове-на-Дону и других городах России.

Проблемы в работе «Ростелекома» связаны со сбоем в функционировании оборудования, информирует ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Ранее 10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента.