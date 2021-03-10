Haval представила новый кроссовер Chitu на платформе Lemon

10.03.2021, 11:00, Новости дня

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Компания Haval официально рассекретила новый кроссовер под названием Haval Chitu.

Обновленный экземпляр отличается от предшествующего поколения более спортивным кузовом и модернизированным салоном. Вместе с тем автомобиль построен на фирменной платформе, которая уже применялась в прежних моделях. Кроме того, разработчики заинтересованы в последующем внедрении системы полуавтоматического управления.

Пока в компании не готовы раскрывать технические параметры, однако предполагается, что кроссовер оснащен улучшенной подвеской, а также продвинутым силовым агрегатом. Уже в скором времени будет официально объявлена стоимость автомобиля, а также дата появления в свободной продаже на внутреннем рынке.