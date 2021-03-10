 

В Украине хотят создать онлайн-музей российской пропананды – Ткаченко

10.03.2021, 10:04, Новости дня
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В Украине хотят создать онлайн-музей российской пропаганды, который будет демонстрировать, как работают дезинформация и фейки. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” 9 марта сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он сказал, что создание онлайн-музея – первый шаг. Музей будет работать в рамках Центра противодействия дезинформации, который создается в Украине.

“Центр, который мы создаем и в ближайшее время анонсируем, – это маленький первый кирпичик создания достаточно большого международного центра, который планируется создать в Украине. Мы действуем по принципу балтийских стран, Финляндии, Чехии, где есть такие центры. Это скорее центры просветительские, которые мониторят, позволяют разоблачать и показывают, что такое, собственно, дезинформация и фейки, чтобы граждане понимали, в какой среде мы находимся”, – отметил министр.

7 февраля Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации. По его словам, такие центры существуют в европейских странах – в Бельгии, Финляндии, странах Балтии, они занимаются освещением того, что является фейком.

Ткаченко 25 февраля назвал топ-3 тезиса российской пропаганды об Украине. Он заявил, что российские СМИ умышленно искажают образ Украины и украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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