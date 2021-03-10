Латвия решила возобновить авиасообщение с Россией

10.03.2021, 9:08, Новости дня

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Правительство Латвии решило с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию, в том числе будут разрешены чартерные рейсы.

Международные пассажирские перевозки в третьи страны (не входящие в Евросоюз) были запрещены в Латвии с 17 марта 2020 года из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

«Правительство Латвии приняло решение о возобновлении (17 марта) авиасообщения с третьими странами, в том числе будут разрешены чартерные рейсы», – сказано в сообщении.

Министерство сообщения мотивировало свое предложение о снятии запрета на полеты тем, что Эстония и Литва, разрешают пассажирские перевозки в третьи страны и из них.

В ведомстве отмечают, что на практике складывается ситуация, когда жители Латвии ездят в третьи страны, используя возможности транзита через соседние государства.

Полеты в Россию из Латвии и обратно до запрета осуществлялись несколько раз в день.

Ранее РФ возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном.

До этого было возобновлено авиасообщение с Грецией и Сингапуром. С лета 2020 года РФ частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы и Кубу.

Также формально возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Грецией, Сингапуром, Эфиопией и Сейшелами.

В декабре РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.