 

Черчесов заявил о большей свободе россиян в пандемию по сравнению с другими странами

10.03.2021, 9:08, Новости дня
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Люди в РФ в условиях новой коронавирусной инфекции живут свободнее, чем в некоторых других странах, сообщил главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов.

«Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения. Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли», – передает ТАСС слова Черчесова.

На вопрос о том, что пандемия коронавируса дала ему, главный тренер сборной РФ ответил: «Возможность проанализировать и переосмыслить какие-то вещи. И конечно, побыть с родными и близкими, что очень важно для каждого человека, в том числе и для меня».

«В принципе, нормальную жизнь мы ведем и сейчас, просто присутствуют определенные ограничения. Кстати, в РФ мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах. Общаюсь со многими друзьями и коллегами, которые подтверждают, что у них все гораздо жестче», – добавил Черчесов в ответ на вопрос о том, когда, по его мнению, вернется нормальная жизнь.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в России. 



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