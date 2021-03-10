Консулу Польши в Бресте предложили покинуть страну за «героизацию нацизма»

10.03.2021, 0:58, Новости дня

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МИД Белоруссии вручил польской стороне ноту, в которой консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию страны.

Как пояснили в МИД Белоруссии, 9 марта временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Мартину Войцеховскому был заявлен решительный протест в связи с участием консула в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (членов польского антикоммунистического подполья), которое прошло в Бресте 28 февраля с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций, говорится в сообщении белорусского дипведомства.

«Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении «проклятых солдат» и их типичных представителей – «банды Бурого» остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма», – отмечается в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса «поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями». Там отметили, что в Белоруссии разжигание расовой и национальной розни и реабилитация нацизма являются уголовными преступлениями.

«Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права … В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь», – добавили в белорусском дипведомстве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что в республике не допустят переписывания истории Великой Отечественной войны.

Напомним, в 2019 году польский посол в Белоруссии был вызван в МИД страны для дачи пояснений в связи с оправданием казненного антикоммунистического активиста времен Второй мировой войны Ромуальда Райса, признанного виновным в массовом убийстве белорусов.

В 2016 году жители города Хайнувка на востоке Польши в письме президенту страны выразили протест против марша национал-радикальных сил в честь «проклятых солдат» – подразделения Ромуальда Райса, который в 1946 году провел карательную операцию в деревнях.