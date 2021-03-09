Мендель о своих доходах: Мне удалось закрыть ипотеку. Взяла в кредит недорогую машину

09.03.2021, 23:16, Новости дня

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель получает зарплату около $1,5 тыс. – по ее словам, это меньше, чем на предыдущем месте работы. Об этом она рассказала в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

“Я бы не поставила себя на уровень среднего бизнеса. У меня зарплата где-то $1,5 сейчас. В принципе, для Украины это довольно хорошая зарплата. Правда? У нас люди за тысячу долларов уезжают работать в Польшу и другие страны”, – рассказала Мендель.

По ее словам, только придя на должность в 2019 году, она получала 15 тыс. грн. Однако, отметила она, некоторые услуги государство предоставляет ей бесплатно.

Так, отвечая на вопрос о ее гардеробе, Мендель сказала, что его она покупает сама, но на работе есть стилисты, которые ей помогают.

“Мне удалось закрыть ипотеку, но это не благодаря этой работе. Если посчитать, у меня все сходится, потому что я на предыдущей работе больше зарабатывала… И сейчас я в кредит взяла ещё машину себе. Недорогую. Это Suzuki, но она нормальная. Раньше у меня был Fiat. То есть, это не первая моя машина, не то что я разбогатела”, – рассказала спикер президента.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

С июня по декабрь 2019 Мендель получила 370,56 тыс. грн заработной платы, в то время как сам Зеленский за весь 2019 год получил 208,7 тыс. грн зарплаты. Об этом сообщалось в официальном ответе Госуправления делами на журналистский запрос “УНН”. В среднем зарплата Мендель составила около 53 тыс грн в месяц. При этом должностной оклад пресс-секретаря президента составляет 27 187 грн, говорилось в ответе на запрос.

Зарплата Мендель, в 2020 году, в частности, в ноябре составила 153 тыс.грн., говорилось в ответе Государственного управления делами на запрос “Українських Новин”. Эта сумма состояла из 28,3 тыс. грн должностного оклада, 14,2 тыс. надбавки за интенсивность труда, 8,5 тыс. премии, 8,3 тыс. выплаты за период отпуска. Кроме того, в нее вошло по 46,8 тыс. грн материальной помощи для оздоровления и решения социально-бытовых вопросов. Из этой суммы были выплачены налоги и сборы в сумме 29 817 гривен

Мендель родилась в 1986 году в Геническе Херсонской области. В 2008 году окончила Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2012 году защитила кандидатскую диссертацию.

Работала журналистом на телеканалах ICTV, “Еспресо”, “112 Украина”, “Интер”, сотрудничала с иностранными СМИ – The New York Times, Politico, Vice News, CNBC. Была консультантом по коммуникациям в офисе Всемирного банка в Украине.

В июне 2019 года стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

В 2021 году в рейтинге 100 самых успешных женщин Украины, составленном журнале НВ, Мендель заняла 13-е место.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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