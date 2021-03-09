 

“Будем отвечать зеркально”. Кравчук заявил о мобилизации российских войск на Донбассе

09.03.2021, 23:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе предложит рассмотреть мирный сценарий по урегулированию ситуации на Донбассе, если его не примут, Украина будет вынуждена активнее противостоять российской агрессии. Об этом 9 марта заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук телеканалу “Дом”.

“Мы знаем, что стягиваются войска, что проходят тренировки, учения. Но украинская армия уже не такая, как пять лет тому назад – мы готовы защищать свою землю… Мы не можем не видеть угроз, они есть. И на них мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей”, – заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук отметил, что украинские силовые и военные структуры в полной мере владеют информацией о ситуации вдоль линии соприкосновения. В частности, Вооруженные силы Украины, СБУ, МВД и их службы, пограничные войска.

По его словам, они имеют информацию, полученную различными путями – через разведку и другими способами. 

Глава ТКГ отметил, что в своих действиях Украина не будет одинока, Европа и США помогут противостоять российской агрессии.

“Каждый день я слышу заявления в Вашингтоне, в Брюсселе, что Европа все больше понимает, кто выступает агрессором – Россия. Соединенные Штаты Америки заявляют, что суверенитет Украины не останется без помощи, помощь будет наращиваться”, – сказал Кравчук.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала украинский полуостров Крым. После оккупации Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / В Армении опасаются вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана

05.03 / Степанов анонсировал запуск в Украине “воздушной скорой”

23.07 / Из-за реальной угрозы терактов в Киеве автоматы выдали следователям и операм

13.09 / Электронное голосование на довыборах в Госдуму прошло без значимых сбоев

28.01 / Журавский: Украинцы получили не закон о народовластии, а закон о референдуме исключительно в интересах власти

13.08 / Руководителя «Крымавтодора» уволили после посещения строек Аксеновым

23.12 / В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

10.08 / Задержанный в Минске российский журналист Пегов освобожден

15.01 / Уголь на складах “Центрэнерго” закончился, диспетчер сообщил о риске веерных отключений – Кучеренко

13.09 / Из-за Фокина представительство Украины в Минске никто серьезно не воспринимает – Климкин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска