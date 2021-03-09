“Будем отвечать зеркально”. Кравчук заявил о мобилизации российских войск на Донбассе

09.03.2021, 23:16, Новости дня

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Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе предложит рассмотреть мирный сценарий по урегулированию ситуации на Донбассе, если его не примут, Украина будет вынуждена активнее противостоять российской агрессии. Об этом 9 марта заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук телеканалу “Дом”.

“Мы знаем, что стягиваются войска, что проходят тренировки, учения. Но украинская армия уже не такая, как пять лет тому назад – мы готовы защищать свою землю… Мы не можем не видеть угроз, они есть. И на них мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей”, – заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук отметил, что украинские силовые и военные структуры в полной мере владеют информацией о ситуации вдоль линии соприкосновения. В частности, Вооруженные силы Украины, СБУ, МВД и их службы, пограничные войска.

По его словам, они имеют информацию, полученную различными путями – через разведку и другими способами.

Глава ТКГ отметил, что в своих действиях Украина не будет одинока, Европа и США помогут противостоять российской агрессии.

“Каждый день я слышу заявления в Вашингтоне, в Брюсселе, что Европа все больше понимает, кто выступает агрессором – Россия. Соединенные Штаты Америки заявляют, что суверенитет Украины не останется без помощи, помощь будет наращиваться”, – сказал Кравчук.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала украинский полуостров Крым. После оккупации Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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