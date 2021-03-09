“Удивительно пахнет”. Марченко в своем фильме поцеловала череп монаха

09.03.2021, 23:16, Новости дня

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Украинская телеведущая, жена нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука Оксана Марченко поцеловала череп умершего монаха в Киево-Печерской лавре. Этот момент был показан в ее авторском фильме “Паломница”, опубликованном 5 марта на YouTube-канале Марченко.

Телеведущая пообщалась со священниками Киево-Печерской лавры и спустилась в закрытые для обычных посетителей пещеры.

Когда женщина слушала историю о мощах, священник открыл один из черепов, хранящихся в округлой емкости. Марченко спросила, можно приложиться к нему и получила разрешение.

Марченко поцеловала череп и сказала: “Удивительно пахнет”. Священник ответил ей, что это настоящий аромат останков, а не искусственный или какие-то духи.

ВИДЕОВидео: Оксана Марченко / YouTube

Марченко 2 марта презентовала проект “Паломница” в Украине, это серия фильмов о людях, которым помогала выжить вера.

5 марта телеведущая рассказала, что 12 серий этого проекта покажут на российском православном телеканале “Спас”.

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