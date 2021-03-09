 

Фракция “Cлуга народа” обвинила Порошенко в распространении дезинформации о вакцине CoviShield

09.03.2021, 23:16, Новости дня
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Парламентская фракция “Слуга народа” заявила, что глава партии “Европейская солидарность” и пятый президент Украины Петр Порошенко и связанные с ним СМИ усложняют процесс вакцинации, распространяя дезинформацию в о препарате Covishield. Об этом говорится в заявлении фракции.

“Масштабная дезинформационная кампания против вакцины, которую начал Петр Порошенко, и которую ведут его партийцы, по своему содержанию похожа на российскую кампанию по дискредитации западных вакцин”, – говорится в сообщении.

В фракции считают, что Порошенко пытается дискредитировать власть, увеличить недоверие украинцев к вакцине, и “это самое опасное из всего, что его команда делала последние годы”.

“Вакцина AstraZeneca (CoviShield) производства Индии является безопасной и эффективной защитой против COVID-19. Это британский препарат, который производится мощностями индийского Serum Institute of India, одного из крупнейших в мире производителей вакцин”, – напомнили нардепы.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 9 марта в Украине были привиты 19 118 человек. 

СМИ писали, что каждый третий-четвертый украинский медик отказывается от вакцинации препаратом Covishield и причина отказов – в вакцине. Порошенко, комментируя эту ситуацию, заявлял, что врачи не хотят прививаться Covishield, потому что “говно привезли”.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс опровергла такие предположения. Вакцина от COVID-19 под названием Covishield, которую закупила Украина, идентична той, которую разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет, подчеркнула она. О том, что произведенный в Индии препарат идентичен европейскому, говорил и Степанов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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