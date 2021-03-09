Пребывание Нацгвардии у Конгресса США собрались продлить до мая

09.03.2021, 22:56, Новости дня

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Руководство Министерство обороны США намерено одобрить запрос полиции Капитолия о продлении охраны военнослужащими Национальной гвардии территории вокруг Конгресса и самого комплекса более чем на два месяца, сообщил телеканал ABC.

По словам представителей военного ведомства, окончательного решения еще не принято, однако шеф Пентагона Ллойд Остин намерен удовлетворить запрос. Срок пребывания военнослужащих Национальной гвардии США на территории вокруг Конгресса истекает 12 марта, передает ТАСС.

В прошлую среду полиция Капитолия США получила информацию о возможном сговоре с целью проникнуть в здание законодательного органа. В связи с этим правоохранители усилили безопасность, вокруг Капитолия США построили дополнительное заграждение и увеличили численность охраны. После этого полиция Капитолия обратилась в Пентагон с просьбой продлить пребывание Нацгвардии США в Вашингтоне для охраны Капитолия на два месяца. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что Национальная гвардия США останется в Вашингтоне до 12 марта. В январе не менее 25 тыс. бойцов Национальной гвардии США привлекли к охране Вашингтона на фоне инаугурации Джо Байдена.

Напомним, в начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.