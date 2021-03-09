Генсек НАТО призвал учесть растущую мощь Китая в стратегии альянса

09.03.2021, 22:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Североатлантический альянс должен учесть растущую мощь Китая в будущем стратегическом планировании, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на виртуальном мероприятии Стэнфордского университета.

«Китай не был упомянут в предыдущей стратегической концепции [альянса]. Я считаю, что возвышение Китая – определяющий фактор для трансатлантического партнерства. НАТО должен заняться возвышением Китая», – приводит ТАСС ответ Столтенберга на вопрос о том, какой должна быть новая стратегическая концепция альянса.

Говоря о других моментах, которые необходимо предусмотреть при разработке новой концепции стратегии НАТО, Столтенберг упомянул вопросы изменения климата, а также изменение характера отношений с Россией. «В прежней концепции было записано, что мы стремимся к стратегическому сотрудничеству. Это было до Крыма, Донбасса, других агрессивных действий России», – сообщил генсек альянса.

«Так что я надеюсь, что когда лидеры НАТО встретятся в Брюсселе на саммите в этом году, они согласятся с необходимостью разработать новую стратегическую концепцию и уже окончательно договорятся о ней на следующем саммите в следующем году», – отметил Столтенберг.

Напомним, 18 февраля главы МИД Великобритании, Германии, Франции и госсекретарь США договорились совместно противодействовать мировым проблемам, которые «представляет для мира Китай». Ранее сообщалось, что новая стратегическая концепция НАТО, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие РФ и Китаю.