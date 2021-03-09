 

Генсек НАТО призвал учесть растущую мощь Китая в стратегии альянса

09.03.2021, 22:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Североатлантический альянс должен учесть растущую мощь Китая в будущем стратегическом планировании, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на виртуальном мероприятии Стэнфордского университета.

«Китай не был упомянут в предыдущей стратегической концепции [альянса]. Я считаю, что возвышение Китая – определяющий фактор для трансатлантического партнерства. НАТО должен заняться возвышением Китая», – приводит ТАСС ответ Столтенберга на вопрос о том, какой должна быть новая стратегическая концепция альянса.

Говоря о других моментах, которые необходимо предусмотреть при разработке новой концепции стратегии НАТО, Столтенберг упомянул вопросы изменения климата, а также изменение характера отношений с Россией. «В прежней концепции было записано, что мы стремимся к стратегическому сотрудничеству. Это было до Крыма, Донбасса, других агрессивных действий России», – сообщил генсек альянса.

«Так что я надеюсь, что когда лидеры НАТО встретятся в Брюсселе на саммите в этом году, они согласятся с необходимостью разработать новую стратегическую концепцию и уже окончательно договорятся о ней на следующем саммите в следующем году», – отметил Столтенберг.

Напомним, 18 февраля главы МИД Великобритании, Германии, Франции и госсекретарь США договорились совместно противодействовать мировым проблемам, которые «представляет для мира Китай». Ранее сообщалось, что новая стратегическая концепция НАТО, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие РФ и Китаю.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Евросоюз принял правила трансграничных путешествий в коронавирусную эру

21.01 / В России заявили, что уничтожили банду, в состав которой входили “боевики из Украины”

20.11 / Министр Петрашко предложил направить госсредства на строительство уже построенных объектов к Евро-2012 – Андрусив

18.02 / США оспорили отказ в экстрадиции Ассанжа

16.09 / Улучшение здоровья Навального вызвало дискуссию о его возвращении в Россию

29.07 / Данилов о ситуации на Донбассе: Мы дали противнику мирным путем уйти из нашей страны

21.07 / Трампу приписали «спасение 3-4 млн жизней» от коронавируса

07.12 / Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заразился коронавирусом

10.10 / Кабмин Украины поддержал новый порядок выдачи автомобильных номеров

19.12 / Российский офицер погиб при разминировании в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска