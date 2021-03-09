Гармаш: Похоже, россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО “российских миротворцев”

09.03.2021, 22:28, Новости дня

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На одном из каналов задали вопрос, “что думают в ТКГ по поводу опубликованной сегодня информации “Восточной правозащитной группы” о подготовке боевиков в ОРДЛО к военным действиям”. Информирую: ТКГ – не постоянно действующий орган, она собирается раз в две недели, поэтому я смогу узнать о том, что в ней думают, только 16–17 марта. Но высказать свое мнение просто как аналитик, специализирующийся на российско-украинском конфликте, могу. Только, коллеги, прошу, не пишите в заголовках “В ТКГ сказали” или “У Кравчука заявили” – я сейчас сам от себя.

Первое: я не увидел в перечне действий, озвученных ВПГ, мероприятий чисто наступательного характера. Я, конечно, не военный, но подвоз стройматериалов для укрепления позиций, учения и подготовка к мобилизации резерва – это, скорее, подготовка к обороне, а не наступлению. Завоз из России ГСМ и боеприпасов – тоже не однозначно наступательный признак. Поэтому вариантов три. Либо в Москве знают то, чего не знаем мы, и действительно готовятся к наступлению ВСУ. Либо на фоне решений СНБО с Медведчуком и его телеканалами они запугали сами себя и готовятся, что Зеленский пойдет еще дальше. Либо они действительно готовят провокацию (в которой уже заранее обвинили Украину) и готовят оборонительные рубежи на случай успешной отдачи со стороны ООС.

Последнее вполне вероятно, учитывая два факта. Первый – информация об усилиях России, направленных на реализацию идеи о введении на Донбасс российских миротворцев, озвученная буквально неделю назад. И второй – завершение немцами и французами в рамках “Нормандской четверки” работы над “предложениями по кластерам”, о которых 5 марта заявил Андрей Ермак. Дословно: “Готово предложение наших немецких и французских партнеров в отношении кластеров или, я бы сказал, логических шагов, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны. Это проговорено. И мы ждем ответа от Российской Федерации”.

Понятно, что это украинской общественности стало известно об этих кластерах (но не о том, что в них!) несколько дней назад, а РФ-то знает о них уже минимум месяц… Вот Москва и отвечает:

устами Грызлова обвинила Украину “в провоцировании эскалации конфликта на Донбассе” (то есть не самой эскалации, а ее провоцировании – это как предупреждение, что эскалация будет, но виновата в ней заранее Украина);

готовит общественное мнение, раздувая военную антиукраинскую истерию в оккупационных и российских СМИ;

активизировала ремонты своих позиций на передке и строительство второй линии обороны;

начала подготовку к мобилизации местных и своих “добровольческих” военных резервов;

начала пропаганду идеи введения “российских миротворцев” на Донбасс в международных организациях и подготовку к соответствующей пропагандистской кампании в СМИ.

Если сложить все это, то с некоторыми пробелами, но в целом вырисовывается следующая картина.

Недовольные ситуацией в “Нормандской четверке” (западными “предложениями по кластерам”) и видя, что теряют инициативу, россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО “российских миротворцев”. Боясь, что провокация может вызвать контрнаступление ВСУ, готовятся к обороне. Цель провокации и введения “миротворцев” – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России германо-французские “предложения по кластерам” уже не актуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу (с “гражданами РФ” на линии разграничения).

То есть переформатирование региона в, по сути, военную базу РФ под видом обезлюдевших “ДНР” и “ЛНР” и возможности возобновления военных действий в любой нужный Москве момент. Раз сценарий с присоединением Украины к “ДНР/ЛНР” не получается, а геополитический фон становится неблагоприятным, Москва начинает играть в долгую… Поэтому важно отличить провокацию от наступления, правильно оценивать действия противника и реагировать адекватно, не давая повода для введения “миротворцев”…

Хотя Путину поводы и не нужны. Гитлеру для захвата Польши не нужно было реального нападения поляков на немецкую радиостанцию, он сам все сделал за них…

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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