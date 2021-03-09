 

Украинская группа Go-A представила финальную версию песни для “Евровидения”. Видео

09.03.2021, 22:28, Новости дня
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Солистка Go-A Екатерина Павленко 9 марта рассказывала, что музыкантам пришлось отказаться от использования в композиции слов из украинских народных песен и сократить хронометраж песни до трех минут, как того требует регламент конкурса.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в новом формате. 

Участие в конкурсе примут представители 40 стран – 5 марта стало известно, что Армения не будет отправлять своего представителя на конкурс.

Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора – группа Go-A с песней “Шум”, которую выбрало жюри нацотбора, прослушав три композиции коллектива. Презентация трека “Шум” состоялась в январе 2021 года.

По словам украинского продюсера Владимира Бебешко, коллектив имеет шанс попасть в пятерку победителей, если артистам удастся “завернуть песню в правильную обертку”.

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Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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