Шмыгаль заявил, что сегодня Шевченко исполнилось бы 207 лет. Пользователи Facebook посоветовали премьер-министру уволить пресс-службу

09.03.2021, 22:28, Новости дня

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 марта на своей странице в Facebook выразил сожаление, что украинский поэт Тарас Шевченко не дожил до сегодняшнего дня.

“Слово может быть сильнее оружия. Шевченко доказал это своим жизненным примером. Несокрушимость духа и неустанная борьба за свободу, которые наполняют строки его произведений, нашли признание во всем мире. Сегодня Тарасу Григорьевичу исполнилось бы 207 лет”, – заявил премьер-министр.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/282072460026631

Пользователи соцсети Facebook в комментариях посоветовали премьер-министру предпринять кадровые решения из-за публикации с пожеланием прожить более 200 лет.

“Ушел преждевременно, мог до 300 лет радовать нас новыми произведениями”, – заявил Иван Марунич.

“Увольте ответственного за ваш аккаунт! За “…исполнилось бы 207 лет…”, – посоветовал Олег Половко.

“Это уже восемь часов висит, и никто даже не догадывается, что что-то не так?” – поинтересовалось Anastasia Magazova.

“Бедненький… Жить и жить бы…” – подчеркнула Oksana Yakubova.

“В смысле? Кто это пишет? Увольте там всех наконец”, – прокомментировал публикацию Сергей Гришин, сопроводив скриншотом соответствующей записи на странице премьер-министра.

https://www.facebook.com/grishyn/posts/4187127337978418

Тарас Шевченко родился 25 февраля (9 марта) 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии (сейчас Черкасская область). Умер 26 февраля (10 марта) 1861 года в Санкт-Петербурге. Он украинский поэт, художник и философ. Первый сборник поэзии Шевченко “Кобзарь” был издан в 1840 году.

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