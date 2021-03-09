В Марокко одобрили использование «Спутника V»

09.03.2021, 22:06, Новости дня

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Научно-консультативный комитет Марокко по коронавирусу одобрил использование в стране вакцин «Спутник V» и Johnson & Johnson, сообщил член комитета Саид Афиф.

По его словам, комитет дал согласие на использование этих вакцин исходя из двух основных условий – эффективности и условий хранения, передает РИА «Новости».

Представитель комитета пояснил, что обе вакцины доступны и просты в хранении, что является большим преимуществом. Комитет согласился одобрить оба препарата после соответствующего запроса министерства здравоохранения Марокко, минздрав «получил рекомендацию комитета и изучает ее», сказал Афиф.

Эпидемиологическую ситуацию в Марокко Афиф охарактеризовал как стабильную. По его данным, в королевстве зарегистрированы не более 30 случаев заражения так называемым британским штаммом коронавируса, не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения бразильским или южноафриканским штаммами. Снижение темпов распространения COVID-19 представитель комитета связал с эффективностью жестких ограничительных мер, своевременно принятых правительством. По данным министерства здравоохранения королевства, число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 486 тыс. Скончались 8 тыс. 683 пациента, выздоровели более 472 тыс. человек.

Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.