Мигрантам грозит участь козлов отпущения за Covid-19

09.03.2021, 20:54, Новости дня

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По мере того, как границы в Европе будут открываться, на передовую снова выйдет вопрос с мигрантами, и теперь их легко могут обвинить в распространении коронавируса, опасаются эксперты. Тем более, как пишет журналист CNN, в ближайший год в трёх ключевых странах Европы пройдут выборы, и везде довольно сильны позиции ультраправых сил, для которых проблема миграции играет ключевую роль в предвыборной программе.



Reuters

В Европе с трудом, но распространяется вакцина, и эксперты задаются вопросом, какие процессы будут на континенте, когда границы снова откроют. И особенно сложным кажется вызов, связанный с мигрантами, пишет в своей статье корреспондент CNN.

Неделю назад глава британских евроскептиков Найджел Фарадж написал у себя на странице в Twitter, что береговая охрана перехватила лодку с мигрантами, и из 12 человек там у всех оказался положительный тест на Covid-19. На этот твит была столь активная реакция, что британскому правительству пришлось дать официальный ответ, заверить, что все мигранты с той лодки сдали анализ, и у всех он отрицательный. Впрочем, этот ответ вызвал гораздо меньше откликов, чем изначально неверное заявление Фараджа.

Представитель британского МВД отметил в общении с журналистом, что Лондон беспокоят такие заявления, особенно когда их делает человек со столь большой поддержкой. Впрочем, как отмечает автор статьи, Фарадж неоднократно использовал тему мигрантов для достижения своих политических целей. Так, перед референдумом по брекситу Европа столкнулась с наплывом беженцев с Ближнего Востока. Фарадж тогда напрямую связывал их с террористами.

Британский центр Migration Watch, который выступает за снижение уровня миграции, недавно написал твит, где отметил, что 61% всех заболевших коронавирусом в Англии заразились новым его подвидом, который был впервые обнаружен в сентябре. И именно в сентябре был всплеск нелегальной миграции в Великобританию. Эксперты отмечают, что между этими событиями нет никакой причинно-следственной связи. И они выражают опасение, что когда Европа начнёт открывать границы, популисты станут отстаивать идею, что мигранты могут распространять вирус.

Так, антимигрантские настроения имеют тенденцию к распространению во время экономического спада, мигрантов обвиняют в том, что они забирают рабочие места и слишком сильно используют общественные ресурсы, отмечают специалисты. И сейчас, по их словам, есть свидетельства, что выросла дискриминация против приезжих из Китая. Но если граждане готовы показывать пальцем на одну группу меньшинств, то легко могут переключиться и на другую.

И такая тенденция есть не только у британцев, но наблюдается и в Греции, и в Италии. Эксперты считают, что побороть её можно, если укрепить веру людей в европейское ведомство по защите границ и береговой линии. Так, в подобных спорах, например, не учитывается, что в апреле и мае 2020 года число мигрантов, приезжающих в ЕС, было минимальным с момента, как они начали вести статистику в 2009 году.

Но лагеря мигрантов очень легко могут спровоцировать сильные эмоции у людей. Для кого-то это обездоленные люди, бегущие от войны в своей стране; для других — источник страха. При этом в ближайший год в ключевых европейских странах должны пройти выборы: в Нидерландах, Германии, Франции. И везде крайне правые партии, вероятно, наберут немало голосов. Вряд ли они добьются власти, но из-за них к более правым взглядам отходят лидеры-центристы вроде Макрона.

«Страх всегда был эффективным политическим инструментом», — пишет автор статьи в CNN. И по мере того, как мир входит в эру после пандемии, политики неизбежно увидят выгоду в том, чтобы взять на вооружение проблему мигрантов.