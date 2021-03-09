Появилась новая информация о мобильных процессорах Intel Alder Lake

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09.03.2021, 20:52, Новости дня
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Новая информация о двенадцатой линейке мобильных процессоров Intel Core, которая выйдет под названием Alder Lake, опубликована в сети известным инсайдером, работающим под ником HXL. Эксперты склонны доверять данному источнику.

По словам информатора, в линейке мобильных чипов будут представлены устройства с количеством ядер от пяти до шестнадцати. Таким образом, пользователи смогут выбирать между высокой производительностью и хорошей энергоэффективностью.

Всего компания выпустит 19 версий в данной линейке чипов, отмечает инсайдер. Почти все они будут использованы для производства планшетов и ультрабуков. Потребляемая мощность чипов составит от 5 до 55 Вт. Также на рынок выйдет десктопные устройства серии Alder Lake.



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