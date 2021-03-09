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09.03.2021, 20:48, Новости дня
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Капитализация биткоина превысила $1 трлн. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

9 марта суммарная стоимость всех биткоинов, которые находятся в обращении, достигла $1,01 трлн.

Сегодня стоимость криптовалюты колеблется на уровне $54 тыс.

Скриншот: coindesk.com

Максимальная цена криптовалюты за все время торгов – $58 332.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. По данным агентства, некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Американская автомобильная компания Tesla бизнесмена Илона Маска вложила $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации 8 февраля цена биткоина выросла на 13%, превысив $44,7 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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