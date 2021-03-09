В ДНР заявили о размещении украинской военной техники в населенных пунктах Донбасса

09.03.2021, 19:36, Новости дня

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ВС Украины разместили 24 единицы военной техники в населенных пунктах Донбасса, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Выявлено размещение 24 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – передает его слова РИА «Новости».

Представитель ведомства уточнил, что среди обнаруженной техники оказались такие образцы вооружения, как ЗРК «Стрела-10», САУ «Гвоздика» и танки Т-64.

Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что украинские силовики минируют окрестности населенных пунктов Донбасса.

Оборонное ведомство Луганской народной республики (ЛНР) заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили военную технику в населенных пунктах и их окрестностях в нарушение условий дополнительных мер контроля за перемирием.

Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.

Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.