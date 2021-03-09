 

В ДНР заявили о размещении украинской военной техники в населенных пунктах Донбасса

09.03.2021, 19:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

ВС Украины разместили 24 единицы военной техники в населенных пунктах Донбасса, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Выявлено размещение 24 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – передает его слова РИА «Новости».

Представитель ведомства уточнил, что среди обнаруженной техники оказались такие образцы вооружения, как ЗРК «Стрела-10», САУ «Гвоздика» и танки Т-64.

Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что украинские силовики минируют окрестности населенных пунктов Донбасса.

Оборонное ведомство Луганской народной республики (ЛНР) заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили военную технику в населенных пунктах и их окрестностях в нарушение условий дополнительных мер контроля за перемирием.

Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.

Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Мишустин прибыл в Ереван

13.10 / Во время визита в Великобританию Зеленский тайно встретился с главой MI6

04.03 / Fox News – уволенный за слово «негр» репортёр NYT рассказал, как издание превращается в КНДР

12.10 / Facebook начнет ограничивать контент с отрицанием Холокоста

27.12 / Песков назвал санкции против «Северного потока – 2» рейдерской атакой

01.08 / Суд в США отменил смертную казнь для Царнаева

04.01 / Washington Post – Трамп требовал от властей Джорджии найти для него голоса

12.01 / Харьковская мэрия ответила на обвинения в подделке подписи Кернеса: Электронную подпись подделать невозможно

31.08 / Анонсированы переговоры глав МИД РФ и Белоруссии

10.02 / Высылка Россией европейских дипломатов — не «кратковременный промах», а стратегический расчёт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска