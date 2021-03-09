 

Стала известна цена Pro-версии недорогого Xiaomi Poco X3

09.03.2021, 19:12, Новости дня
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Еще в текущем месяце на рынок должен выйти Xiaomi Poco X3 Pro – улучшенная версия недорогого смартфона, которая заинтересовала экспертов. Как стало известно из достоверных источников, на территории Европы данную модель гаджетов будут продавать с базовой ценой 250 евро.

Однако все будет зависеть от комплектации, говорят специалисты. Смартфон с объемом оперативной памяти 6 Гб и основной 128 Гб будет стоить минимум. Версия, в которой оперативной памяти 8 Гб, а основной – 256 Гб, обойдется покупателям минимум в 300 евро.

Как ожидается, улучшенная модель смартфона получит процессор Snapdragon 860. Частота обновления картинки на экране составит 120 Гц, емкость аккумулятора – 5200 мАч.



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