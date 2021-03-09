 

Смартфон Huawei P50 выйдет с предустановленной операционной системой HarmonyOS

09.03.2021, 19:12, Новости дня
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Компания Huawei ранее объявила о полной готовности фирменной операционной системы HarmonyOS, предназначенной для мобильных устройств. Теперь же китайский производитель сообщает о выпуске новой версии смартфона Huawei P50, на который будет предустанавливаться данная операционка.

Напомним, что Huawei начал разрабатывать собственную операционную систему вскоре после того, как против него были введены жесткие санкции со стороны США, в результате которых был потерян доступ к ряду комплектующих и программных продуктов.

Кроме того, стало известно об окончании работ над Harmony OS 2.0 beta 2, а также о том, что уже готова к тестированию beta 3, которая будет доступна для разработчиков и тестеров в ближайшее время.



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