Go-A полностью переписала песню, с которой будет представлять “Украину” на “Евровидении 2021”

09.03.2021, 19:08, Новости дня

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Солистка украинской группы Go-A Екатерина Павленко 9 марта в эфире Общественного телевидения заявила, что им пришлось полностью переписать песню “Шум”, с которой они будут представлять Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение 2021” в Нидерландах. Об этом сообщается на сайте НОТУ.

По словам солистки, музыкантам пришлось отказаться от использования в композиции слов из украинских народных песен и сократить хронометраж песни до трех минут, как того требует регламент конкурса.

“Новый текст, конечно же, также основан на украинском фольклоре. Это материал, с которым мы работаем с 2012 года, и не собираемся ничего менять. Новый текст является как бы сиквелом к предыдущей версии, продолжением песни, выпущенной в январе, но немного в другом настроении, веселом. Так, в старой версии мы призывали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла и мы все очень рады”, – рассказала Павленко.

Она подчеркнула, что коллектив отправится на конкурс без балета и бэк-вокала.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в новом формате.

Участие в конкурсе примут представители 40 стран – 5 марта стало известно, что Армения не будет отправлять своего представителя на конкурс.

Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора – группа Go-A с песней “Шум”, которую выбрало жюри нацотбора, прослушав три композиции коллектива. Презентация трека “Шум” состоялась в январе 2021 года.

Вечером 9 марта музыканты представят окончательную версию песни и новый видеоклип.

По словам украинского продюсера Владимира Бебешко, коллектив имеет шанс попасть в пятерку победителей, если артистам удастся “завернуть песню в правильную обертку”.

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