В СБУ подтвердили, что допросили Медведчука и вызывали Порошенко

09.03.2021, 19:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Служба безопасности Украины действительно вызывала на допрос народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и пятого президента Петра Порошенко. Об этом в пресс-службе СБУ сообщили изданию “ГОРДОН” 9 марта.

“Интерфакс-Украина” и “Украинская правда” писали, что Медведчука допросили, а Порошенко не явился к следователям. Следственные действия СМИ связывали с расследованием уголовного производства о государственной измене, которое открыли в связи с публикацией аудиозаписи разговора двух людей с голосами, похожими на голоса Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

“9 марта 2021 следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Виктора Медведчука. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых “пленках Медведчука – Суркова”, которые ранее были обнародованы в СМИ. В рамках уголовного производства, связанного с вышеупомянутыми “пленками” на допрос дважды вызывался Петр Алексеевич Порошенко. Впрочем, он дважды не явился на допрос”, – говорится в сообщении СБУ.

25 февраля “Цензор.НЕТ” опубликовало аудиозапись якобы разговора Медведчука и Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в захваченном Крыму и обмен пленными на Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.

На записи, в частности, человек с голосом, похожим на голос Суркова, называет пророссийских террористов на Донбассе “эти наши там подопечные” и обещает помочь с обменом, а его собеседник заявляет, что заниматься вопросами освобождения пленных ему предложил Порошенко.

В СБУ заявили, что изучают эти записи.

Сам Медведчук подтвердил, что в 2014 году обсуждал эти темы с российскими властями и что голос человека на записи похож на его голос, но сказал, что был ли этот конкретный разговор – “не помнит и утверждать не может”.

Медведчук – кум президента РФ Владимира Путина. Он вместе с женой Оксаной находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Их ввели из-за вероятного финансирования терроризма (СБУ ведет расследование соответствующего уголовного производства).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—