Общественные штабы по наблюдению за выборами откроют во всех субъектах РФ в марте

09.03.2021, 18:46, Новости дня

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В течение ближайшей недели общественные штабы начнут действовать в Краснодарском крае, Республике Калмыкия, Свердловской, Амурской и Московской областях и в Санкт-Петербурге. В последующем, в период с 17 по 22 марта – в Республике Крым, Республике Хакасия и Оренбургской области.

На данный момент самый удаленный на восток населенный пункт, где открыт общественный штаб – город Анадырь (Чукотский АО), самый южный – в Севастополе.

Задача общественных штабов – наблюдение за выборами с целью обеспечения их прозрачности и легитимности. В состав штабов входят члены Общественных палат регионов, представители общественных организаций, предпринимательского и журналистского сообществ, блогеры, волонтеры, политологи и эксперты в области избирательного права. Их работу организуют региональные Общественные палаты при поддержке Общественной Палаты РФ и «Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению руководителя общественного штаба Амурской области, председателя общественной организации «Амурский областной союз женщин» Жаккелины Орловой, амурский общественный штаб станет открытой площадкой по оперативной обработке и верификации сообщений, поступающих от наблюдателей с участков.

Региональный координатор Ассоциации НОМ в Севастополе Павел Харламов отметил, что севастопольский общественный штаб намерен оказать всемерную организационную поддержку крымским коллегам. «Крым – наш ближайший сосед, и нам очень важно оказывать всестороннюю информационно-аналитическую и методическую поддержку помощь друг другу на всех этапах избирательной кампании», – отметил он, подчеркнув, что речь в первую очередь идет о предотвращении распространения фейковой информации и противодействии провокациям. «Благодаря данной работе, прозрачность и гласность предстоящих выборов будет обеспечена», – сообщил эксперт.

Напомним, масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. По этой программе в регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей в субъектах России. За два месяца с февраля по март должно пройти 56 семинаров для преподавателей, которые затем будут обучать наблюдателей по всей стране. Учеба займет полгода.

Программа беспрецедентна по числу задействованных в ней участников и географии. К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тыс. независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму по всей стране.