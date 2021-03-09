 

Эксперты Qualcomm скептично отнеслись к попыткам Байдена справиться с дефицитом чипов

09.03.2021, 18:22, Новости дня
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Те меры, которые предлагает президент США Джо Байден для улучшения цепей поставок для рынка электроники, не помогут справиться с дефицитом микрочипов, считают эксперты компании Qualcomm, которая остается крупнейшим поставщиком чипов для производителей мобильных устройств.

Также вмешательство государства не поможет справиться с дефицитом процессоров, используемых в автомобильной промышленности, говорят специалисты.

Ни микропроцессоры, ни другие комплектующие не появятся ниоткуда, напоминают эксперты. Их нужно сначала произвести. Но для того, чтобы преодолеть образовавшийся острый дефицит, необходимо еще и время. Кстати, на строительство новой фабрики по производству микропроцессоров нужно год-полтора.



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