Опубликованы характеристики IPad mini 6

09.03.2021, 18:22, Новости дня

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По информации из компетентных источников, компания Apple в ближайшее время представит новое поколение планшетов iPad Mini 6. Напомним, что данная линейка касается самых малогабаритных мобильных устройств данного класса.

Гаджеты iPad Mini обладают небольшими по размеру сенсорными экранами, они не намного больше смартфонов, однако обладают хорошей вычислительной мощностью.

В данном случае размер диагонали дисплея составит 8,89 дюйма, утверждают инсайдеры. Устройство будет построено на базе процессора Snapdragon 870 SoC. Планшет оснастят динамиками, а также другой строенной «периферией», характерной для гаджетов такого класса. Официальная презентация линейки должна состояться еще в этом месяце.