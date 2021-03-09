Шмыгаль оправдывается по поводу выполнения “зеленого” меморандума, хотя сам нарушает его – Гончаренко

09.03.2021, 18:18, Новости дня

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывает о выполнении условий меморандума с инвесторами в возобновляемую энергетику Украины, хотя правительство нарушает взятые на себя договоренности еще с 2020 года. Об этом заявил нардеп от “Европейской солидарности”, сопредседатель межфракционного объединения “Чистая энергия – здоровая окружающая среда” Алексей Гончаренко, комментируя заявление главы правительства, что Кабмин якобы не нарушает условия меморандума. Трансляцию в Facebook вела Украинская ассоциация возобновляемой энергетики.

“В прошлом году сложилась кризисная ситуация на этом рынке, когда государство перестало выполнять свои обязательства. Далее после долгих переговоров был подписан меморандум между правительством и производителями, который затем был поддержан в Верховной Раде Украины принятием соответствующего закона”, – напомнил политик.

По его словам, согласно меморандуму, 40% долгов должно было быть оплачено до конца прошлого года и по 15% – ежеквартально.

“К сожалению, в прошлом году не было уплачено ни копейки этих долгов. И только вместе, общими усилиями – кстати, это было первой деятельностью нашего МФО, потому что мы как раз создались в декабре – мы добивались того, чтобы в государственном бюджете Украины были соответствующие сроки и слова, необходимые для того, чтобы было привлечено кредитное финансирование”, – подчеркнул Гончаренко.

Нардеп добавил, что правительство начало выплачивать долги инвесторам в “зеленую” энергетику, но все пошло не так, как ожидалось: вместо того, чтобы рассчитываться по долгам полностью, привлеченные средства госбанков были разделены в том числе с “Энергоатомом”.

“Таким образом, долги сейчас есть. Определенные сдвиги тоже есть, но и долги тоже есть. Мы поднимаем эту тему на каждом заседании, когда был недавно энергетический штаб во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы понимаем, можно очень много “нянь” завести, но ни одна “няня” никого не уговорит привести в Украину деньги, если тех, кто уже принес, обманули. Так точно не может быть”, – отметил Гончаренко.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что меморандум с производителями “зеленой” энергии выполняется. Он указал, что есть задержка, но нарушать меморандум и не погашать долги у Кабмина намерений нет, поэтому меморандум будет выполняться даже с возможными задержками, писала “Экономическая правда”.

Задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

“Гарантированный покупатель” 12 февраля выплатил 2,23 млрд грн производителям электроэнергии по “зеленому” тарифу. Таким образом удалось рассчитаться за электроэнергию, произведенную в марте, и погасить 21% долга за апрель 2020 года.

По информации “Обозревателя”, на 1 марта выплачено только 3 млрд грн “старого” долга и нет никаких решений Кабинета Министров о расчетах в течение этого года по другим долгам в объеме 13,4 млрд грн.

“Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

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