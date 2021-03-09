Химикус простил экс-нардепа Пашинского. Отозвал иск и получил компенсацию

09.03.2021, 18:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Житель Киевской области Вячеслав Химикус отозвал гражданский иск по делу в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского, его подозревают в нанесении Химикусу тяжких телесных повреждений. О решении потерпевшего в Facebook сообщила адвокат Марина Паринова.

“Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил [Васильковскому горрайонному] суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади”, – написала Паринова.

Адвокат отметила, что “теперь приговор зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда”.

“В дальнейшем рассмотрение уголовного дела в отношении Пашинского будет продолжаться, но без участия потерпевшего”, – уточнила Паринова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2966756783611216&id=100008307707131

Сумму компенсации Химикус не назвал, но отметил, что она меньше 1,5 млн грн, которые он требовал в иске, пишет издание “Ґрати”.

9 марта суд продолжил слушание дела Пашинского. В частности, были допрошены свидетели, супруга потерпевшего Химикуса Ольга и супруга Пашинского. Как сообщают “Ґрати”, во время их выступления суд удалил СМИ из зала по просьбе адвоката Пашинского Андрея Федура.

Государственное бюро расследований (ГБР) 28 апреля 2020 года сообщило, что следователи завершили досудебное расследование по делу Пашинского. Следствие установило, что 31 декабря 2016-го во время конфликта с Химикусом под Киевом Пашинский выстрелил в него из пистолета Glock 19. У пострадавшего был огнестрельный перелом бедренной кости левой ноги, из-за чего он получил инвалидность.

После инцидента полиция информировала, что, прежде чем Пашинский выстрелил в Химикуса, последний ударил его по голове бутылкой и сбил с ног.

Политику инкриминируют ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В октябре 2019 года Печерский районный суд Киева отправил бывшего депутата под арест, а в декабре изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

3 июля 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт. Экс-депутат назвал документ “фейковым и фальшивым” и опубликовал в Facebook видео, как его вручали. В конце месяца адвокат Глеб Федур сообщал, что с Пашинского сняли электронный браслет.

Пашинский был депутатом Верховной Рады V–VIII созывов. После Революции достоинства, в марте – июне 2014 года, был и.о. главы Администрации Президента.

—