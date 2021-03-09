 

Академик Комисаренко: Новая волна коронавируса будет более мощной, чем предыдущая

09.03.2021, 18:18, Новости дня
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В Украине началась вторая волна коронавируса, а не третья, считает академик НАН Украины, доктор биологических наук, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комисаренко. Об этом он сказал в программе “Острый вопрос” на телеканале Obozrevatel TV 4 марта.

“Премьер может говорить о третьей, но я говорю о второй волне. Если посмотреть на график инфицированности и заболеваемости в Украине, это очень очевидная синусоида, которая ушла на второй подъем”, – пояснил ученый.

Он отметил, что новая волна, которая сейчас набирает обороты, может быть более мощной, чем предыдущая, потому что процесс вакцинации в Украине происходит слишком медленно. 

“Я думаю, вторая волна будет выше еще и потому, что к нам постепенно начнут попадать варианты, люди, которые являются носителями мутаций, то ли из Великобритании, то ли из Южной Африки, из Бразилии, из США. И я думаю, к сожалению, у нас будет больше больных людей, которые болели раньше”, – подчеркнул Комиссаренко.

Он добавил, что лекарств от COVID-19 до сих пор не изобрели. На сегодняшний день единственное известное лекарство, воздействующее на коронавирус, а не только борющееся с симптомами – плазма крови человека, перенесшего это заболевание, у которого в крови большое количество антител.

По состоянию на 9 марта в Украине подтвердили более 1,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 27,2 тыс. пациентов, а выздоровело около 1,2 млн человек. За последние сутки в стране подтвердили 3261 новый случай коронавируса, больше всего в Винницкой (460) и Ивано-Франковской (433) областях. Во Львовской области выявили 351 случай заболевания COVID-19.

Высокий уровень госпитализаций в больницы для инфицированных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19 фиксируется в девяти областях Украины.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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