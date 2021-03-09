 

На «Евровидении» Минск представит исполняющая язвительные песни о протестах группа

09.03.2021, 17:56, Новости дня
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На международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» Белоруссию представит группа «Галасы ЗМеста», исполняющая язвительные песни о протестах, сообщили белорусские СМИ.

Белорусская группа «Галасы ЗМеста» исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране, сообщил портал Tut.by со ссылкой на Белтерадиокомпанию.

По данным издания, группа поедет на конкурс с песней под названием «Я научу тебя», в которой есть слова слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».

 

В феврале депутат Европарламента от шведской партии «Либералы» Карин Карлсбру призвала собрать подписи под письмом в Европейский вещательный союз с требованием запретить Белоруссии участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение».

Ранее стало известно, что певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» с песней Russian woman.

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.



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