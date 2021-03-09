В Подмосковье арестован подозреваемый в убийстве женщины и трех детей

09.03.2021, 17:56, Новости дня

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Житель подмосковного Ликино-Дулево арестован по подозрению в убийстве женщины и троих детей, по данным эксперта в крови мужчины обнаружен алкоголь и наркотическое вещество, сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«В отношении 32-летнего жителя г. Ликино-Дулево, подозреваемого в убийстве женщины и троих ее внуков (п.п. «а,в» ч.2 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказала Врадий, информирует РИА «Новости».

Из квартиры подозреваемого были изъяты семь ножей, компьютер и мобильный телефон. Врадий отметила, что в 2020 году мужчина находился на стационарном лечении в психиатрической больнице. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве бабушки и трех ее внуков в подмосковном Ликино-Дулеве задержан сын убитой. Сообщалось, что мать убитых детей оставила их утром с бабушкой. Вернувшись, она не смогла открыть входную дверь и вызвала полицию и спасателей. После того, как дверь вскрыли, были обнаружены тела детей с ножевыми ранениями и их бабушки.

Напомним, в региональном ГСУ СК сообщали, что «в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулево тел 45-летней женщины и троих детей (восьми лет и двое детей – два года) с множественными колото-резаными ранениями».