Газпром предупредил об истощении хранилищ газа в Европе

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09.03.2021, 17:06, Новости дня
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Европе нужно будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года, из-за истощения европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) этой зимой, говорится в сообщении Газпрома.

«По данным Gas Infrastructure Europe, к 7 марта поднято уже 61,1 млрд куб. м газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 млрд куб. м ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года», – приводит ТАСС сообщении.

По данным компании, уровень газа в европейских ПХГ упал до 34%. В том числе в Германии – до 29%, в Нидерландах – до 28%, во Франции – до 20%.

Газпром напомнил, что отопительный сезон в Европе продолжается. И отмечает, что на фоне опустевших ПХГ летом газовый рынок Европы будет работать в режиме «зеленой зимы».

Накануне Газпром поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу компании Shell Global LNG Limited.



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