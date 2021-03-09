 

Никитюк на следующий день после 8 марта снялась в халате с бокалом в руках

09.03.2021, 15:48, Новости дня
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Украинская ведущая Леся Никитюк 9 марта в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена в махровом халате с бокалом в руках.

Ведущая позирует в этом образе на кухне на фоне стола с пустыми бутылками из-под алкоголя, затем возле стиральной машины с бельем и во дворе дома, выгуливая по снегу в резиновых тапочках питомца.

“Женщина. 9 марта”, – подписала публикацию Никитюк.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1. 

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

В 2018 году снималась в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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