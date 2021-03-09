В Украине бизнес тратит на обслуживание карт в разы больше, чем где-либо в Европе – эксперт

09.03.2021, 14:58, Новости дня

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Украинский бизнес, работающий в сфере розничной торговли, платит за обслуживание платежей по картам в десятки раз больше, чем за инкассацию наличных средств, – это больше, чем где-либо в Европе и в большинстве стран бывшего СССР. Об этом написал в своей колонке на “Интерфакс-Украина” финансовый директор OKKO Group, член Украинского совета бизнеса Назар Купыбида.

“По своему опыту знаю, что ретейлеры платят в качестве вознаграждения за эквайринг (обслуживание платежей по пластиковым картам. – “ГОРДОН”) в десятки раз больше, чем за инкассацию наличных средств. Если взять на примере нашей компании, то мы тратим на эквайринг одной АЗС более 30 тыс. грн в месяц. В то же время наши расходы на инкассацию составляют около 1,5 тыс. грн, то есть в 20 раз меньше”, – отмечает Купыбида.

По словам эксперта, в цивилизованных странах для сферы ретейла ставка по эквайрингу часто вообще нулевая. Тогда как в Украине она самая высокая в Европе и даже превышает тарифы в большинстве стран бывшего СССР и может составлять от 1,8% до 3% с каждой операции.

“При этом в Европе и США цифры совсем другие. В Америке, например, законодательно закреплена сумма в 20 центов. В европейских странах, например: в Италии, Бельгии, Австрии, Франции, Германии, Латвии, Болгарии – ставки межбанковского сбора составляют от 0,2% до 0,3%”, – отмечает Назар Купыбида.

Эксперт подчеркивает, что в течение последних пяти лет эти ставки постоянно растут и вместе с ростом объемов расчетов картой (на 15% в год), привели к ежегодному приросту расходов на эквайринг в размере более 25%, что несопоставимо с ростом расходов банков на эквайринг и всю платежную инфраструктуру.

По мнению членов Украинского совета бизнеса, снижение стоимости платежей позволит также снизить цены на товары и поддержать малый и средний бизнес, который больше всего страдают от последствий пандемии.

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