 

В РФ не видят необходимости создавать единую армию с Беларусью – посол

09.03.2021, 14:58, Новости дня
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В России не видят необходимости создавать единую армию с Беларусью. Об этом в интервью российскому “РБК” заявил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

“По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ”, – сказал Мезенцев.

По его словам, министерства обороны РФ и Беларуси демонстрируют высокий уровень взаимодействия.

“Открытость, готовность делиться специальной информацией, проведение ежегодных военных учений – это сегодня факт очевидного успешного взаимодействия, открытого и важного, для обеспечения обороноспособности двух государств”, – утверждает посол.

В марте Россия и Беларусь проведут сразу несколько совместных военных учений. Первые учения пройдут с 9-го по 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области (Россия). Параллельно в период с 15-го по 27 марта на полигоне Осиповичский в Минской области (Беларусь) пройдут совместные белорусско-российские тактические учения.

Помимо этого, на сентябрь запланированы российско-белорусские военные учения “Запад 2021”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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