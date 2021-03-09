Рынок ПК вырастет в полтора раза

09.03.2021, 14:12, Новости дня

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Согласно прогнозам аналитиков компании Canalys, до конца первого квартала текущего года рост мирового рынка персональных компьютеров составит 54%.

Эксперты отметили, что к категории ПК относят любые настольные компьютеры, в том числе ноутбуки и планшеты, которые нельзя носить в кармане.

Рост выпуска и продаж таких устройств более чем в полтора раза ожидается по сравнению с предыдущим кварталом. Если же говорить о разнице между первым кварталом этого и прошлого года, то она составит всего 8,4%. Впрочем, это также очень высокий показатель, говорят специалисты. Также они прогнозируют, что в 2021 году глобальный рынок ПК поглотит 496 млн 800 тыс. устройств. Однако самая сильная динамика будет именно в первом квартале.