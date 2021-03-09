 

Мэр Ивано-Франковска: Ситуация с COVID-19 в городе критическая

09.03.2021, 14:08, Новости дня
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Ситуация с распространением COVID-19 в Ивано-Франковске стала критической. Об этом на своей странице в Facebook заявил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, на данный момент только областная государственная администрация может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать пациентов с COVID-19.

“Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполненность медицинских учреждений – сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали”, – написал Марцинкив.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/262946492068281

По состоянию на 9 марта в Украине подтвердили 1 410 061 случай коронавирусной инфекции, скончалось 27 204 пациента, выздоровело 1 199 229 человек. За последние сутки в стране подтвердили 3261 новый случай коронавируса. Больше всего их зарегистрировали в Винницкой (460) и Ивано-Франковской (433) областях.

В Ивано-Франковской области, которая находится в “красной” зоне, установили 16 карантинных блокпостов, там заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19. Вспышку коронавируса в регионе в Офисе президента объясняют, в частности, зимним наплывом туристов на горнолыжный курорт Буковель.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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