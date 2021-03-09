“Самое горячее тело на планете” – Модель с 15-м размером груди надела микрокупальник

09.03.2021, 14:08, Новости дня

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Украинская plus size модель Мила Кузнецова 8 марта обнародовала в Instagram фото в раздельном леопардовом купальнике.

– Счастливого женского дня, – написала она.

Размер бюстгальтера, который надела Кузнецова, значительно меньше ее груди – он прикрыл ее только частично. Верх купальника модель дополнила плавками-бикини.

– Самое горячее тело на планете, – заявил подписчик horsekiller68.

Мила Кузнецова была участницей шоу “Модель XL” на “1+1”. Ранее говорилось, что она является обладательницей груди 13-го размера. Например, такая информация подавалась в программе “ЖВЛ” на “1+1”. Сама Кузнецова заверила, что ее бюст 15-го размера.

Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.