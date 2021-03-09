Жена Ланового рассказала о последних днях супруга

09.03.2021, 12:56, Новости дня

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Супруга народного артиста СССР Василия Ланового актриса Ирина Купченко спустя 40 дней после смерти мужа рассказала о его последних днях, любимой роли и почтительном отношении к публике.

Купченко рассказала о последних днях Ланового в больнице. По ее словам, артист «очень ждал и готовился к 50-летию фильма «Офицеры», репетировал песню «От героев былых времен», которую должен был петь на концерте, но высокая температура и общая слабость сказывались, он волновался, забывал текст песни, и просил, чтобы пели вместе с ним. Пела я, как могла, дежурные врачи, медсестры, и даже нянечка из Таджикистана».

«Сначала читали по мобильнику, а потом уже наизусть. И так каждый день. И Вася подпевал все тише и тише… Можно сказать, что он ушел из жизни с этой песней», – рассказала жена артиста, слова которой приводятся на сайте «Бессмертного полка».

Она также рассказа, что любимой ролью Ланового стала «роль из фильма «Полосатый рейс» – «в полосатых купальниках».

Купченко добавила, что Лановой был целостным и социально активным человеком. «Все, что происходило в РФ и мире, воспринимал лично, как событие в собственной семье. … Когда пошли разговоры на Западе о том, что РФ наравне с Германией развязала Великую Отечественную войну, и эти факты распространили СМИ, для него это был выстрел в сердце, потому что война – самое сильное впечатление его детства, которое сформировало его взгляды и позицию на всю оставшуюся жизнь», – отметил она.

«Защитить память погибших, подвиг страны, стало делом его жизни и совести. Василий Семенович был истинным патриотом, именно поэтому он стал одной из центральных фигур в Общероссийском общественном движении «Бессмертный полк России», его сопредседателем и символом этого уникального проекта. Также он стал инициатором появления культурной программы Бессмертного полка. Для этого была создана автономная некоммерческая организация «Армия и культура», где он был президентом», – напомнила Купченко.

Комментируя сообщения о том, что Лановой «мог бы «прожить до ста лет», если бы отказался от выступлений и спектаклей, Купченко заявила, что ее супруг не мог по-другому, и имел особое, почтительное отношение к публике. «И упрекать его так называемым «друзьям» в том, что он был таким – это значит совершенно не знать Василия Семеновича», – добавила артистка.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.