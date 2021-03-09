В Госдуме рассказали о планах ввести «охранные ордера» для жертв домашнего насилия

09.03.2021, 12:56, Новости дня

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Жертвы домашнего насилия и их родственники будут обеспечены «охранными ордерами», также в рамках закона о семейном насилии предполагается создание кризисных центров для пострадавших, сообщила зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина на площадке Clubhouse.

Ранее депутат сообщала, что что рабочая группа по подготовке законопроекта, в которую вошли представители Госдумы, СФ, профильных министерств и ведомств, работает с Минюстом, все замечания ведомства по законопроекту учтены.

«Приезжает полицейский на вызов или позвонили соседи, он выдает охранный ордер жертве домашнего насилия», – цитирует депутата РИА «Новости».

По словам Пушкиной, закон будет распространятся не только на жертв насилия, но и на их ближайшее окружение. «Им тоже выдается охранный ордер по просьбе жертвы, полицейский принимает такое решение. Потому что куда мы бежим от беды – к маме, к подруге и так далее», – отметила она.

При этом, подчеркнула Пушкина, инициатором домашнего насилия может быть не только мужчина. «Это может быть дочь нерадивая, которая била свою мать и преследовала свою мать и выбивала из нее деньги пенсионные, скажем так», – объяснила она.

После происшествия и вызова полицейского инициатор домашнего насилия должен будет покинуть помещение. «Его не лишают этого жилья, только через суд принимается это решение. Он или она должен будет уйти. Куда – это будет одна из превентивных и морально-психологических мер. В следующий раз подумаешь, прежде чем затеять все это», – добавила парламентарий.

Если же «ему совсем некуда идти», то тогда жертва домашнего насилия сможет уехать в ближайший кризисный центр или «ресурсную квартиру», которые должны появиться по всей стране.

«Только в нашем законе и в нашей стране такое возможно, мы думаем об этих людях, которые нас мучают», – сказала Пушкина. Сейчас, по ее словам, в РФ существует около 15 кризисных центров, «есть и частные центры». «Там жертву приводят в порядок: юридическое обслуживание, психологическое и так далее», – отметила депутат.

Она уточнила, что охранный ордер будет работать непродолжительное время, за которое «мучитель» должен будет пройти психологические курсы, например, по борьбе с гневом. В течение этого времени человек не имеет права преследовать жертву.

Кроме того, вместе с этим законом планируется принятие законов-спутников, которые предполагают создание кризисных центров для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Также принято решение не вносить проект до выборов в Госдуму, чтобы «не будоражить людей». А внесут в ГД его уже депутаты нового созыва – «светлые, яркие, сильные, красивые, прогрессивные люди». «Такая есть цель и задача», – заключила Пушкина.

Напомним, в РФ обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве. Принятие закона о профилактике домашнего насилия поддерживают 70% россиян, против выступают лишь 7%.