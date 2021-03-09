“Это каторга. Когда нельзя нормально опустить руки”. Ширвиндт раскрыл новые подробности болезни Андрея Миронова

09.03.2021, 12:18, Новости дня

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Российский актер Александр Ширвиндт в интервью MK.ru рассказал, каким ему запомнился покойный друг, советский актер Андрей Миронов.

“Ощущение танцевальности, вокальности, шампанского 24 часа в сутки, о чем постоянно говорят… А на самом деле фигура была трагическая. Во-первых, он все время болел. Весь этот фурункулез – каторга же. Когда нельзя нормально опустить руки, когда это может возникнуть неизвестно где”, – сказал актер.

Он отметил, что еще за 15 лет до смерти Миронова врачи обнаружили у него “в голове какое-то образование”.

“А до этого все медицинские светила уверяли, что его головные боли, плохое самочувствие – все от переутомления, “много работаете”, – отметил он.

Ширвиндт объяснил, что после разрыва аневризмы Миронову не делали операцию, поскольку после нее он не вернулся бы к нормальной жизни.

“И все это в сумме давало другую сторону жизни Андрюши. Это была стоическая личность. С его трудолюбием и его трудоголизмом он все время превозмогал боль. При этом он из тех профессионалов (если мерить по высокой планке), что патологически обожали играть. Такими были Лелик [Олег Табаков], Андрюшка, Армен [Джигарханян], Валька [Гафт], режиссер Володя Басов. Им только играть! Фанатизм такой. Это завидное качество – хотеть работать. И это не разбросанность была, а такая мания хотения – все почувствовать, понюхать, сыграть”, – заявил Ширвиндт.

7 марта Андрею Миронову исполнилось бы 80 лет.

Актеру стало плохо 14 августа 1987 года во время гастролей в Риге. Он скончался, не приходя в сознание, 16 августа того же года.

Наиболее известные фильмы с его участием – “Человек с бульвара Капуцинов”, “Блондинка за углом”, “12 стульев”, “Соломенная шляпка”, “Трое в лодке, не считая собаки”, “Безумный день, или Женитьба Фигаро”, “Бриллиантовая рука”, “Невероятные приключения итальянцев в России”, “Небесные ласточки”, “Три плюс два”.

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