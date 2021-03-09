 

“Большие патриоты” лгут гражданам”. Зеленский отреагировал на слова Порошенко о качестве вакцины против COVID-19

09.03.2021, 12:08, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский на форуме “Украина 30” 9 марта рассказал об информационной войне, сообщает корреспондент здания “ГОРДОН”. 

Он в частности, перечислил ряд скандалов, которые обсуждались в украинском информпространстве в последние годы. 

“Информационно Украину атакуют не только извне, но и изнутри. Когда “большие патриоты” лгут гражданам о Новых Санжарах, о том, что защитникам на фронте запрещено стрелять, о тарелках с борщом, или когда называют вакцину словом, которое на самом деле характеризует всю суть именно их поступков. Ведь в погоне за собственной популярностью они готовы поставить под удар безопасность, жизни и здоровье украинцев”, – заявил глава государства. 

О вероятном запрете стрелять говорили сразу после вступления Зеленского в должность – в июне 2019-го, после того, как тогдашний глава украинской делегации на минских переговорах Леонид Кучма заявил, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины должна разработать предложения по обеспечению установления перемирия в зоне конфликта, в которых будет прописан запрет на ведение ответного огня. 

В октябре 2020-го ряд украинских СМИ отметили, что во время обеда Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака с военнослужащими индивидуальные тарелки стояли только перед президентом и главой его офиса, а военнослужащим их не выдали. Ермак тогда сказал, что это самый странный фейк и опроверг его. 

Качество привезенной в Украину вакцины от коронавирусной инфекции Oxford/AstraZeneca (Covishield) пятый президент Петр Порошенко критиковал 1 марта на заседании согласительного совета Верховной Рады. Он привел слова медика из Прикарпатья о препарате. 

“На мои вопросы, почему [врачи] отказываются вакцинироваться, – прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии, – потому что говно привезли. И на сегодняшний день никто не знает, привезли это из-за коррупции или профнепригодности”, – заявил он. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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