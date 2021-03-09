Анонсирован визит главы ПАСЕ в Россию

09.03.2021, 12:06, Новости дня

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Глава ПАСЕ Рик Демс посетит с рабочим визитом Москву 15-16 марта, следует из размещенного на сайте ассамблеи графика.

В сообщении на сайте указывается, что у Демса запланирован визит в Москву 15-16 марта. Детали поездки не уточняются.

Напомним, в ноябре 2020 года должен был состояться полноформатный визит Демса в Москву.

Позже стало известно, что Демс по прибытии в Москву мог контактировать с больным коронавирусом, потому он решил прервать визит в Москву. Планировалось, что глава ПАСЕ проведет встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации.