Борьба с коронавирусом способствовала снижению заболеваемости гриппом – ВОЗ

09.03.2021, 11:38, Новости дня

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Меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, способствовали снижению уровня заболеваемости гриппом. Об этом глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильви Брийон заявила на брифинге 8 марта, трансляция велась в YouTube.

Брийон назвала эту тенденцию одним из наиболее положительных результатов ограничений.

“Мы отслеживаем сезонную заболеваемость гриппом и можем сказать, что в южном полушарии мы наблюдаем крайне низкую циркуляцию. Для этого может быть ряд объяснений, однако наиболее реальная гипотеза заключается в том, что те меры, которые приняты для борьбы с коронавирусом, являются крайне эффективными для борьбы и с сезонным гриппом”, – отметила она.

По словам Брийон, в этом году снизилась заболеваемость и другими вирусными инфекциями.

“На данном этапе мы можем сделать вывод, что принимаемые меры, которые эффективны для борьбы с коронавирусом, крайне эффективны и для борьбы с другими инфекционными заболеваниями”, – сказала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с распространением инфекции в большинстве стран ввели карантинные ограничения. В Украине сейчас действует так называемый адаптивный карантин.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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