 

В РФ ввели постоянный мониторинг цен на товары и услуги

09.03.2021, 11:17, Новости дня
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Российское правительство одобрило введение постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги, чтобы своевременно реагировать на их потенциальный рост.

«В РФ вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое решение утверждено правительством», – говорится в сообщении на сайте правительства.

В кабмине предполагают, что новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, поможет прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен.

Вести мониторинг и оценивать динамику цен будут Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. «При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования», – уточнили в правительстве.

За каждым министерством закреплены группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. Так, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций). За Минпромторгом закреплены потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), за Минздравом – медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги. Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры – за услуги связи, Минстрой – за жилищно-коммунальные услуги.

Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом. Минпросвещения – за услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки – за услуги высшего образования. В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке. Минкультуры будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях. Росалкогольрегулирование назначено ответственным за алкогольную продукцию.

В декабре президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года.



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