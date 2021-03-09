 

Мозырский НПЗ в Белоруссии возобновил прием нефти по «Дружбе»

09.03.2021, 11:17, Новости дня
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Расположенный в Белоруссии Мозырский НПЗ, который с начала марта принимал азербайджанскую нефть, в соответствии с планом возобновил прием нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Мозырский НПЗ в соответствии с планом начал с сегодняшнего дня прием нефти по «Дружбе» после перерыва с начала марта из-за поставок на этот НПЗ партии азербайджанской нефти», – сказал он, передает ТАСС.

Российские и белорусские власти в январе согласовали повышение тарифа на транзит российской нефти по территории республики с 1 февраля 2021 года на 6,7%. 



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