В США подросток принес в школу самодельную бомбу, она взорвалась – полиция

09.03.2021, 10:00, Новости дня

8 марта в американском городе Ньюайго (штат Мичиган) в средней школе взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом в Twitter проинформировала местная полиция.

“Предварительное расследование установило, что 16-летний учащийся случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое он принес в школу. Устройство взорвалось в классе, в результате чего был ранен 16-летний подросток и еще четыре его одноклассника”, – говорится в сообщении.

Всех находившихся в школе эвакуировали.

to the school. The device detonated in the classroom, injuring the 16-year-old and four additional classmates. High School Administration dialed 911 and emergency services arrived on scene. The school was immediately evacuated, and students were transferred to the bus garage.

— @MSPWestMI (@mspwestmi) March 8, 2021

Подросток, который принес бомбу, был госпитализирован с травмами средней степени тяжести, остальные получили легкие повреждения, отметили в полиции.

went to the hospital by their parents for minor injuries.

The classroom teacher also sought treatment at the hospital. The investigation continues into what kind of material was involved in the explosion and the circumstances contributing.

— @MSPWestMI (@mspwestmi) March 8, 2021

Ведется расследование инцидента. В частности, выясняют, какие материалы подросток использовал для изготовления бомбы.

—